Naldo Benny relembra morte do irmão e revela que o reconheceu pelos dentes

17/05/2023 | 16:11



Naldo Benny participou do podcast PodCats, comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, e entre muitos assuntos relembrou a morte do seu irmão Lula, assassinado em 2008.

Sincero, o cantor confessou que pensou em desistir de tudo e que ficou alguns meses parado no tempo:

- Total, eu cheguei a declarar [...] foram quase seis meses que eu fiquei parado no tempo, eu achei que não dava mais, porque acabou era uma dupla, até uma foto para fazer um flyer de show, uma foto não rolava mais.

Naldo revelou que o assassinato do irmão foi um momento muito difícil para ele e para a família:

- Fora a dor, era meu irmão de sangue, eu era mais velho, eu encontrei meu irmão carbonizado, foi bem difícil pra mim e pra minha família. A gente ter que encarar aquilo, a gente não sabia o que era, o que de fato tinha conseguido. Eu estava no estúdio falando que meu irmão não tinha ido [para o compromisso].

O marido de Ellen Cardoso achou que o irmão estava com alguma mulher e, por esse motivo, faltou ao compromisso:

- Meu irmão era negro, mas com muito mais detalhes de branco que eu, o nariz era fino, boca bonita, ele era um negro bonito. Achei que ele estava com alguma mina, eu ligava e ligava. Quando foi umas 22h eu fui embora e não conseguimos fazer nada, só trocamos ideia. Dois dias depois, eu fui dormir na casa da minha mãe porque eu já não aguentava mais estar acordado, fiquei procurando meu irmão dentro de hospitais. Hoje eu consigo falar mais porque tem um tempo.

E, continuou:

- Ai de repente eu vejo o moleque no IML, tive que reconhecer meu irmão pelos dentes. A minha vida é isso desde que eu me entendo por gente foi difícil com meu irmão, com a minha mulher, com a minha carreira.

Mesmo com a lembrança triste, Naldo também relembrou tudo que conquistou ao lado de Lula:

- Fizemos capa da revista mensal de uma rádio, fomos primeiro lugar nessa rádio, tivemos música em primeiro lugar no Brasil, fizemos Hebe, Eliana, tínhamos comprado casa, carro. Eu e meu irmão tínhamos respeito da galera.