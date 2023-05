Anitta participa de podcast internacional e faz revelações sobre sexo oral

17/05/2023 | 16:10



A Girl From Rio não teve vergonha de dar detalhes sobre sua vida sexual ao ser entrevistada por Alex Cooper no podcast Call Her Daddy. No trailer do episódio postado pela cantora em seu Instagram, Anitta aproveitou o papo para dar diversas dicas sexuais para a galera da gringa!

A cantora ainda revelou um momento íntimo entre ela e uma amiga. Segundo a artista, as duas praticaram sexo oral uma na outra para treinar, e a artista contou detalhes do ocorrido para Alex.

- Eu estava ensinando essa minha amiga a comer b****a. Eu gozei em três minutos e ela em dois minutos, contou Anitta.

- Vocês estavam praticando uma na outra?, perguntou a apresentadora.

- Sim!, respondeu a cantora.

Além disso, Anitta mostrou para Alex Cooper como rebolar e curtir um funk do jeito que só os brasileiros sabem! No trailer do episódio, a artista aparece requebrando e impressionando a apresentadora.