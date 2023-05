Após notícia sobre casamento do cantor Marlon, esposa do artista brinca com a situação

17/05/2023 | 16:10



Apesar dos veículos de comunicação sempre estarem de olho no que está acontecendo ao redor do mundo, especialmente o dos famosos, algumas notícias podem passar despercebidas - e acabam causando alguns momentos engraçados nas redes sociais. E foi isso que aconteceu nesta quarta-feira, dia 17.

O cantor sertanejo Marlon, dupla com Maicon, casou com Maria Clara no dia 26 de abril. Entretanto, a notícia sobre a troca de alianças só viralizou nesta quarta-feira, dia 17 - e a amada do sertanejo não deixou o fato passar em branco.

Através de suas redes sociais, Maria Clara relatou que levou um grande susto ao ver que tinha muitos seguidores novos. Em seguida, ela confessou que pensou que o motivo de tantos internautas querendo saber mais sobre sua vida seria uma grande polêmica.

Fui abrir meu Instagram, e ele estava bombando. Eu falei certeza que saiu alguma notícia [polêmica]. Anunciaram meu casamento nesta quarta-feira, dia 17, depois de três semanas.

Ela ainda soltou alfinetadas por errarem o nome de seu filho, Benício. Vale pontuar que o relacionamento do artista e de Maria Clara foi alvo de algumas polêmicas. Isso porque Maria era amiga da ex-esposa de Marlon. E não para por aí! Foi dito que o cantor teria traído a ex-amada com Maria Clara. Eita!