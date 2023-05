STF começa votação que deve confirmar Nunes Marques no TSE

17/05/2023 | 15:51



O Supremo Tribunal Federal (STF) começou na tarde desta quarta-feira, 17, o a votação que vai definir o ministro que substituirá Ricardo Lewandowski no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como essa vaga é destinada a ministros do STF, é dada como certa a escolha do ministro Kássio Nunes Marques, que já assumiu a vaga de Lewandowski na Corte eleitoral como substituto.

A votação é virtual, secreta e deve ser finalizada ao longo da sessão de hoje. Ao final, por volta das 18h, o resultado será proclamado.

Outras duas vagas serão abertas no TSE nesta semana com o término dos mandatos dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Ambos fazem parte da classe dos juristas.

Para preencher as vagas dos juristas, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, vai enviar uma lista de candidatos ao STF, que diminuirá os nomes a uma lista tríplice. Os três nomes serão encaminhados para escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O TSE é composto por três ministros do STF, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois membros da advocacia.