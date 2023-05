Egito libera importação de gelatina do Brasil e Índia a de refresco de açaí

17/05/2023 | 15:48



O Egito autorizou a importação de gelatina e colágeno do Brasil e a Índia liberou a entrada de refresco de açaí brasileiro, informou o Ministério da Agricultura e Pecuária em nota. A abertura do mercado egípcio está sendo negociada desde março e foi concluída com acordo dos protocolos sanitários entre os países na última segunda-feira, 15.

De acordo com a pasta, o Brasil poderá comercializar gelatina e colágeno de qualquer estabelecimento inscrito no Sistema de Inspeção Federal (SIF), desde que cumpra os requisitos sanitários e que tenha certificação ISEG Halal.

O Egito importou cerca de US$ 6,5 milhões por ano desses produtos em 2021 e 2022, segundo o ministério.

Quanto ao açaí brasileiro, o produto poderá ser exportado para a Índia em refresco embalado em caixa e não refrigerado.

O ministério explicou que o refresco de açaí é uma bebida não fermentada, obtida pela diluição em água potável do açaí, açaí clarificado ou açaí desidratado, com ou sem adição de açúcares.

O Brasil acumula neste ano, até o momento, 20 aberturas de mercado para produtos agropecuários para países das Américas, Ásia, África e Oceania, segundo a pasta.

"Estamos retomando os laços fraternais do Brasil e a nossa trajetória de um diplomacia reconhecida que, aliada à qualidade da nossa produção, tem permitido que cada vez mais produtos brasileiros cheguem a mais lugares do mundo, intensificando nossa produção e gerando oportunidades para os trabalhadores do campo e também da cidade", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na nota.