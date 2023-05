Internada, Luciana Gimenez tranquiliza os fãs e agradece mensagens de carinho

17/05/2023 | 15:11



Luciana Gimenez foi levada ao Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo, na última terça-feira, dia 16, após sentir fortes dores na região das costas durante uma sessão de fotos que estava participando.

Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, ela foi atendida pelos médicos e passou a noite internada para realizar mais exames. Na manhã desta quarta-feira, dia 17, Luciana usou as suas redes sociais para tranquilizar os fãs:

- Bom dia para todos vocês que me mandaram mensagens amorosas queria agradecer, e dizer que sim, eu estou no hospital. Daqui a pouco eu já vou melhorar, ontem eu estava na academia e hoje eu estou no hospital. É isso, oito ou 80, disse.

Em outro vídeo, ainda na cama do hospital, ela deu mais informações sobre a sua saúde:

- Na hora que eu tiver uma resposta eu volto para contar, mas vai ficar tudo bem e daqui a pouco estou saindo tenho certeza. Vamos ser positiva.

Vale lembrar que no dia 10 de maio, Gimenez revelou que estava passando por um tratamento para poder se recuperar de uma infecção. A apresentadora tomou um soro com vitaminas para ajudar a melhor seus sistema imunológico.