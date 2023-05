Ellen Cardoso relembra convite para Fazenda 14: - Eu senti que tinha que ir, que era o momento

17/05/2023 | 15:10



Moranguinho e Naldo Benny foram os convidados do PodCats na noite da última terça-feira, dia 16. Com pouco mais de três horas de conversa, o casal falou sobre diversos assuntos, e Ellen relembrou sua entrada em A Fazenda 2022.

Segundo a esposa de Naldo, quase todos os anos ela era chamada, mas nunca houve interesse. Ela explicou que da última vez sentiu algo diferente, e que apenas por isso aceitou o convite:

- Quase todos os anos eles me chamavam, eu nunca me interessei em ir, era um desgaste que eu não precisava. Mas dessa vez foi diferente, porque não foi um querer, foi um sentir. Eu senti que eu precisava ir, disse ela.

Moranguinho então contou que antes de aceitar o convite conversou com o esposo:

- Estávamos viajando, ele perguntou como estava o convite e eu falei que precisava dar a resposta e precisava definir. Ele falou que era uma exposição desnecessária, que poderia ser ruim, mas que sentia que eu ficaria feliz e queria ir. Eu senti que tinha que ir, que era o momento, e que seria bom, independente do prêmio, e eu acho que foi muito bom. É bem marcante, mas não toparia de novo e nem em outro reality.

Já Naldo descartou qualquer possibilidade de ser confinado:

- Eu acho que o reality é feito para alguém se dar mal, eu não pago esse preço. De complicada já basta nossa vida.

Ellen também falou da sua participação e afirmou que o seu maior erro foi a sua melhor qualidade:

- Meu maior erro foi ser leal demais, deveria ter jogado mais. Eu comprei isso (o grupo). A indicação do André para roça foi a causa da minha eliminação, mas por lealdade ao grupo eu esqueci o que o André fez por mim.

Relação

Em outro momento da conversa, os dois falaram sobre o casamento. Após 13 anos juntos, Moranguinho revelou que os dois estão mais fortes e aprenderam a se conhecer melhor nos momentos ruins:

- Eu acho que como casal nos tornamos muito mais forte, mais confiante um no outro, mais pé no chão. Eu sei hoje muito melhor quem ele é. Nos bons momentos tudo é realmente muito bom, mas nas dificuldades a gente conhece quem está do seu lado. Já passamos por muitas situações, vamos fazer 13 anos juntos e foi nos momentos ruins que nos conhecemos melhor. Ele sempre falou que se via velhinho segurando a minha mão.

Naldo então emendou e reforçou a importância de ter a esposa ao seu lado:

- A escolha de estar junto não era que ela parasse a agenda dela, era para estar junto. Eu até reclamo quando ela fala que não quer ir para os lugares. Todos os shows, todas as viagens, onde quer que eu esteja ela está junto, e é muito legal pra mim. A pandemia foi o momento que a gente mais curtiu a vida.

Questionada se seria mais fácil se um dos dois fosse anônimo, Moranguinho garantiu que não:

- Eu acho que seria mais difícil porque o fato dos dois serem pessoas públicas conseguimos entender um ao outro, sabemos a importância de tudo que acontece. Eu acho que geraria mais conflito na relação.