Telefone hackeado? Veja 5 dicas para se proteger

*Por Daniel Markuson // Em nosso mundo conectado, diariamente acontecem violações de dados e incidentes de segurança relativos a dados armazenados em sistemas de informação. Os números de telefone celular, por exemplo, são como minas de ouro para golpistas e criminosos cibernéticos que utilizam informações expostas para cometer fraudes e outras infrações contra consumidores incautos.

Caso você não tenha suas informações pessoais bem protegidas, é provável que seu número de telefone acabe nas mãos de indivíduos mal-intencionados. Segundo uma pesquisa publicada em 2023 pela NordVPN, dados de 351 mil brasileiros estão à venda em mercados ilegais atualmente. Pelo menos 5 milhões de pessoas tiveram seus dados roubados e vendidos nos chamados mercados de bots, sendo o Brasil um dos países mais afetados pelo ataque.

O número de telefone celular permite acesso a diversas informações pessoais importantes, facilitando a ocorrência de delitos. Caso o criminoso consiga hackear o número, poderá utilizá-lo para diferentes finalidades, como pesquisar na web dados adicionais identificáveis sobre a vítima, por exemplo.

Com essas informações, frequentemente são criados perfis falsos nas redes sociais, em que os golpistas podem se passar pelo usuário e realizar ataques bem-sucedidos, enganando amigos e familiares da pessoa.

O sujeito que pretende cometer um crime cibernético também consegue utilizar o número de telefone para entrar em contato com a operadora e se passar pela vítima. Assim, ele poderá interceptar todas as comunicações da pessoa, além de acessar informações financeiras e vender esses dados. Outra estratégia comum é assediar a vítima e seus familiares para ter acesso a contas bancárias.

O Brasil vem intensificando as penalidades pelo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sancionada em 2018. As multas por violação da lei podem chegar a R$ 50 milhões, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Mesmo assim, seguem ocorrendo diversos incidentes, como o caso recente do vazamento de dados de usuários do aplicativo Meu Correios.

Por isso, é fundamental que as pessoas sejam cautelosas com suas informações pessoais, especialmente quando se trata de números de telefone. Limitar os danos causados por uma violação de dados é a principal linha de defesa contra golpistas e atividades fraudulentas. Confira, a seguir, as dicas para lidar com esses problemas.

Cinco etapas a serem seguidas caso seu número de telefone seja hackeado

Entre em contato com sua operadora de serviços móveis para informá-la de que seu número foi comprometido e que alguém está acessando suas contas ilegalmente. Configure a autenticação de dois fatores nas contas que utilizam o telefone comprometido. Para isso, você pode usar um número de celular seguro ou um aplicativo autenticador. Ao fazer esses ajustes, altere também suas perguntas de segurança. Notifique seus amigos, familiares e colegas de trabalho sobre isso para que eles não caiam em nenhum golpe perpetrado em seu nome. Verifique se há atividades suspeitas em suas contas financeiras e fique atento a ataques de engenharia social, como phishing, comumente realizado por meio de mensagens de texto ou chamadas telefônicas indesejadas. Trata-se de uma estratégia usada para enganar os usuários para obter informações confidenciais, como dados bancários. Informe a polícia caso você seja vítima de fraude ou falsidade ideológica no processo.

Daniel Markuson é especialista em privacidade digital da NordVPN, empresa de soluções de privacidade, segurança e rede privada virtual (VPN).