Emílio Surita se pronuncia após notícia de que estaria com câncer de intestino: Estou bem, vou fazer tratamento

17/05/2023 | 14:10



Logo depois que a notícia de que Emílio Surita estaria com câncer no intestino tomou conta da web, o apresentador, que estava afastado do Pânico, na Jovem Pan, retornou ao programa nesta quarta-feira, dia 17, para esclarecer o seu estado de saúde.

Mais cedo, o jornalista Odair Del Pozzo havia divulgado que Surita andava afastado dos trabalhos há algum tempo pois estaria internado em um hospital particular em São Paulo para passar por um procedimento cirúrgico em decorrência do câncer. Emílio, por sua vez, sem mencionar o que de fato teve, tranquilizou os seguidores:

- Eu tive um problema de saúde, estava praticamente recuperado, aí Dadá [Odair del Pozzo] mandou uma notícia quando eu já estava recebendo alta. [...] Estou bem, estou tranquilo, vou fazer todo o tratamento, mas estou perfeito. Exames bons, deu tudo certo.

E continuou:

- Na vida, a gente só deve satisfação às pessoas que a gente gosta, aos nossos familiares, aos nossos amigos e principalmente à nossa audiência.