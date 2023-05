Neymar Jr. não aceitou participar de documentário sobre Galvão Bueno

17/05/2023 | 14:10



O documentário de Galvão Bueno ainda nem estreou e já está dando o que falar. Isso porque, apesar de 50 pessoas terem dado entrevistas para ajudar a montar o perfil do locutor esportivo, de acordo com o jornal Extra, grande nomes se recusaram a participar do projeto.

Intitulada Galvão: Olha o Que Ele Fez, a produção tem cinco episódios contando a trajetória de Bueno. Os dois primeiros estreiam na plataforma da Globoplay na próxima quinta-feira, dia 18, enquanto as demais estarão disponíveis a partir do dia 25. Contudo, segundo o diretor Sidney Garambone, Neymar Jr. não vai fazer parte da série documental.

A gente tentou o Felipão, mas ele disse não, por causa do 7 a 1 (Brasil x Alemanha na Copa de 2014). O jornalista Renato Maurício Prado, que teve uma discussão no ar com Galvão também não quis. Neymar foi outro que não topou. Cafu até sugeriu que Galvão pedisse desculpas a Neymar para zerar a relação, e ele respondeu: Por que, se não fiz nada? Só falei dele em campo, jamais da vida pessoal. E chamamos Nelson Piquet, que deu duas declarações dizendo que Galvão era chato pra caramba. Ele também não quis. Uma pena, entregou Garambone.

Eita!