De Volta Para o Futuro e outros shows chegam à Broadway, em Nova York

Redação

Do Rota de Férias



17/05/2023 | 13:56



Quem for a Nova York no verão do Hemisfério Norte (de junho a agosto) terá a oportunidade de assistir a novos shows da Broadway. Entre eles, há diversas apresentações inspiradas em filmes famosos, como De Volta Para o Futuro e A Vida de Pi.

Os shows prometem encantar os viajantes do mundo inteiro, incluindo os brasileiros que estão procurando ingressos para shows na Broadway, em Nova York. Aqui está uma visão geral dos novos shows na Broadway que chegam em 2023. No site Dicas Nova York, inclusive, você confere dicas essenciais para adquirir os tíquetes das peças favoritas.

Novos shows da Broadway

Confira alguns detalhes dos novos shows em cartaz na Broadway, em Nova York.

Bob Fosse’s Dancin’

Esta celebração potente da dança de Bob Fosse foi reinvetada para o século 21 pelo diretor Wayne Cilento. Estreou no Music Box Theatre, em 19 de março de 2023.

Bad Cinderella

Uma releitura moderna de um conto clássico que mistura conto de fadas, romance, comédia e uma história de autodescoberta. Com música de Andrew Lloyd Webber, estreou no Imperial Theatre, em 23 de março de 2023.

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Fleet Street

Um thriller musical de Stephen Sondheim e Hugh Wheeler que conta a história de um barbeiro vingativo em busca de sangue, que se une a uma engenhosa dona de loja de tortas para servirem as tortas mais macabras de Londres. Com Josh Groban e Annaleigh Ashford no elenco, estreou no Lunt-Fontanne Theatre, em 26 de março de 2023.

A Vida de Pi

Uma adaptação teatral inspiradora do romance de Yann Martel sobre esperança e resistência. Desde 30 de março de 2023, no Teatro Gerald Schoenfeld, o público pode se emocionar com a história de Pi e seu improvável companheiro, um tigre-de-bengala.

Camelot

Um clássico conto de Lerner e Loewe que ganha vida na Broadway com essa vibrante história sobre democracia, luta pela justiça e paixão. Após estrear em 13 de abril de 2023, no Lincoln Center (Vivian Beaumont Theatre), permite aos viajantes participar da Távola Redonda com o Rei Arthur, a Rainha Guinevere e o Sir Lancelot.

New York, New York

Inspirado no filme dirigido por Martin Scorsese, esse musical é uma carta de amor para a cidade mais incrível do mundo. Com trilha de Lin Manuel-Miranda (de Hamilton), o público é levado ao coração da cidade que nunca dorme em 1946, no pós-guerra. Está no St. James Theatre desde 26 de abril de 2023.

Once Upon a One More Time

Apresentando sucessos icônicos de Britney Spears, este musical segue Cinderela, Branca de Neve e outras princesas dos contos de fadas. A partir de 22 de junho de 2023, os fãs de Britney Spears podem conferir de pertinho.

De Volta para o Futuro, o Musical

Os fãs da comédia sci-fi de 1985 não podem perder o musical que estreia no Winter Garden Theatre, em 3 de agosto de 2023. O público será transportado de volta para Hill Valley em 1955, enquanto Marty McFly acidentalmente muda o curso da história.

Kimberly Akimbo

Desde sua estreia no final do ano passado, a peça teatral Kimberly Akimbo tem emocionado o público de todo o mundo. Aclamada como “a melhor peça do ano” pelos periódicos The New York Times e Washington Post, conta a história de Kim, uma adolescente que sofre de uma condição semelhante à Progeria, que faz com que ela envelheça cerca de cinco vezes mais rápido do que o normal.

