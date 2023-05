AOC Destiny 25G3ZM: novo monitor promete tempo de resposta de 0,5 ms

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/05/2023 | 13:56



Agon by AOC, linha gamer da AOC e empresa do Grupo TPV, anuncia um novo monitor. Trata-se do AOC Destiny 25G3ZM, da linha AOC Gaming. Disponível para venda em todo o Brasil, a partir deste mês, o modelo possui tempo de resposta super-rápido, de 0,5 ms, e 240Hz, que promete excelentes transições de cenas. O produto está disponível no mercado com valor sugerido de R$ 1.899.

O AOC Destiny 25G3ZM é o primeiro monitor da linha G3 lançado no Brasil e possui tempo de resposta de 0,5 ms. Isso promete um desempenho com mais velocidade, com movimentos fluidos e sem efeitos-fantasmas nas imagens dos jogos. Com 24,5 polegadas, o modelo é compatível com a tecnologia AMD FreeSync Premium, e entrega aos usuários uma experiência rápida e responsiva em todos os jogos.

Além disso, o modelo possui taxa de atualização de imagem de 240 Hz, entregando velocidade e fluidez, e é equipado com um painel VA, que proporciona maior brilho e contraste, permitindo que os jogadores identifiquem facilmente seus oponentes, mesmo em cenas com pouca iluminação. Essa qualidade visual aprimorada contribui para uma experiência de jogo imersiva, com detalhes nítidos e vibrantes em cenas de alta e baixa luminosidade.

O monitor AOC Destiny 25G3ZM foi projetado pensando também no conforto do usuário, visando permitir que os jogadores desfrutem de longas sessões sem dores ou cansaço excessivo. Com recursos ergonômicos que oferecem uma experiência personalizável, permite ajustes para melhor atender às preferências individuais.