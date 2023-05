Grana agora integra a equipe de Marinho

Da redação



17/05/2023 | 13:29



Ex-prefeito de Santo André, CarlosGrana (PT) passou a compor a equipe do ministro do Trabalho e Emprego, o também petista Luiz Marinho (PT), e terá como missão fazer a interlocução com profissionais que trabalham para aplicativos. O governo pretende fazer a regularização da função, mas a pauta tem provocado certa polêmica, motivo pelo qual Marinho pretende criar um grupo para tratar dessa questão. Eadupla está acostumada com odebate entre capital etrabalho, porque foram forjados no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Pelo menos outros dois nomes conhecidos da política regional, sobretudo de Santo André, que atuam como auxiliares do ex-prefeito de São Bernardo são o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Gilberto Carvalho, que assumiu a nova Secretaria de Economia Solidária do Ministério, e o ex-vereador e exdeputado Professor Luizinho.