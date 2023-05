Rodrigo Fagundes se emociona com homenagem surpresa do marido

17/05/2023 | 13:10



Enchendo os corações dos telespectadores, Rodrigo Fagundes se deixou levar pela emoção. Durante sua participação no Encontro desta quarta-feira, dia 17, o ator recebeu uma homenagem surpresa.

Rodrigo estava entre os convidados do programa e, no meio da conversa, recebeu o vídeo de seu marido, Wendell Bendelack. Nas imagens, o ator paraense abriu o coração:

- Passando para dizer que eu sou privilegiado por ter você do meu lado nesses 20 anos. Você é uma pessoa iluminada, generosa, companheira, bom coração, se preocupa com os outros. A vista é sempre mais bonita contigo, meu amor. Estamos juntos.

Já no começo do vídeo, Fagundes estava com os olhos cheios de lágrimas. Mas foi só o amado citar sua mãe, que ele se deixou levar pela emoção e ficou aos prantos:

- Passamos por uma perda muito forte na pandemia, que foi a partida da sua mãe, mas a gente conseguiu se reerguer. Com dificuldade, com muita saudade, mas estamos juntos. Eu te amo. Vou dizer para o Brasil inteiro nosso segredo. Eu te amo.

O ator conhecido pelo papel de Patrick, que emplacou o bordão Olha a faca, contou um pouco sobre como o teatro mudou sua vida, além de relembrar sua perda.

- A arte me salvou de muita coisa. A arte me deu o Wendell. Sou mineiro, ele é paraense, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, no teatro. Agora foi dia das mães, eu perdi minha mãe na pandemia, em seis dias. Foi uma tragédia, como muita gente passou. Eu perdi minha mãe que era o tesouro da minha vida.

Representatividade

Rodrigo Fagundes aproveitou sua participação no Encontro para falar sobre um assunto muito importante: o combate à LGBTfobia.

Hoje, 17 de maio, é o dia internacional contra lgbtfobia. Em 1990, a OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu que homossexualidade não era doença. Eu tinha 18 anos, achava que eu era doente, me escondia, tinha medo. Eu tinha medo de falar quem eu sou. Vamos parar com isso, gente. A vida é curta, vamos nos respeitar. Eu estou muito emocionado, não estava esperando. Estou com a boca seca aqui.