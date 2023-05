Felipe Becari, noivo de Carla Diaz, é investigado por dar suposto calote em abrigo de animais

17/05/2023 | 12:10



E parece que a batata de Felipe Becari segue assando! Logo depois de ser acusado de usar o dinheiro de seu instituto para comprar o anel de noivado de Carla Diaz e a viagem do casal à Itália, o deputado federal está sendo cobrado por dar calote em abrigo de animais.

De acordo com o jornal Metrópoles, em 2020, Becari assumiu uma ONG ligada à causa animal. Inclusive, o noivo de Carla Diaz vive publicando nas redes sociais vídeos em que surge resgatando cachorros, e o perfil do Instituto Elpa (Eu Luto Pelos Animais) está registado na biografia de Instagram. Mas parece que as coisas não estão tão boas assim.

Isso porque ele foi cobrado na Justiça por suposto calote em abrigo onde levava os cães resgatados, em Cotia, São Paulo. A ação foi aberta pela empresa Chácara dos Cães Adote Ltda, que, segundo o veículo, afirmou ter sido contratada por Felipe em dezembro de 2020 como hospedagem temporária dos animais, incluindo alimentação e primeiros socorros. Contudo, o noivo da atriz atrasou os pagamentos até parar de pagar complemente as mensalidades, totalizando a dívida de 20 mil reais.

Eita!