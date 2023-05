Letícia Colin brinca sobre parto adiantado e mudança de signo do filho

17/05/2023 | 11:36



A atriz Letícia Colin se divertiu nesta terça-feira, 16, ao contar a história de quando teve um parto adiantado. Ela participou do programa Que História É Essa, Porchat?, apresentado por Fábio Porchat, ao lado dos atores Renato Góes e Victor Lamoglia.

Letícia deu à luz o seu primeiro filho, Uri, fruto do relacionamento com o também ator Michel Melamed, em 2019. A previsão era que o bebê nascesse com 40 semanas de gestação, o que não aconteceu. Uri veio ao mundo enquanto Letícia estava com 37 semanas de gravidez.

A atriz relatou que, pouco antes do parto, havia feito uma reforma na cozinha. "O dia que acabou a obra, a gente falou: 'cara, agora a gente vai dormir. Seguir o conselho de todo mundo, porque, quando o bebê nascer, a gente não vai dormir mais'", disse.

Pouco antes de dormir, ela sentiu dores e ligou para sua médica. A profissional a tranquilizou, pontuando que os exames demonstravam que Uri não iria nascer naquele momento. Por volta da meia-noite, a artista começou a sentir contrações.

"Eu tinha conversado com a minha barriga no dia anterior e falei: 'filho, se você quiser vir, vem. Mamãe está cansada'. Me arrependi na hora de ter dado aquela intimidade", contou. Depois, Letícia percebeu que a bolsa havia estourado e que o tampão da gravidez havia caído.

A atriz, então, começou a arrumar a bolsa para ir até a maternidade. Ela brincou que o casal se preocupou com o signo do bebê, que, naquele dia, nasceria do signo de Escorpião, e não de Sagitário, como estava previsto. "A gente nunca ligou para signo. Só que, a partir do momento que a gente soube que ele iria nascer Sagitário, as pessoas comemoravam. E a gente começou a pensar nos nossos amigos sagitarianos que, de fato, eram muito legais", relatou.

Letícia disse que os dois, então, começaram a pesquisar personalidades que eram do signo de Escorpião. Ela também aproveitou o momento antes do parto para encomendar brownies para receber os visitantes na maternidade, além de comprar passagens de avião para o pai.

A atriz disse que ainda se preocupou em fazer uma maquiagem antes do nascimento de Uri. "Eu me sentia feliz, segura. ... Era um grande momento da minha vida", disse. Por fim, ela relatou que teve um parto e uma recuperação "tranquila".