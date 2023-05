Vendas no varejo crescem 2% no 1º trimestre ante 4º trimestre de 2022, revela IBGE

17/05/2023 | 11:25



O volume vendido pelo comércio varejista no País cresceu 2% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho significou o melhor resultado desde o segundo trimestre de 2021, quando houve um avanço de 2,4%.

Segundo Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no IBGE, o resultado positivo do varejo no primeiro trimestre está muito focado em algumas atividades, como equipamentos de informática e artigos farmacêuticos. A estabilidade do segmento de supermercados também contribuiu, ao não influenciar negativamente, disse.

"A base de comparação também está mais baixa. Houve quedas em novembro e dezembro de 2022. Natal foi ruim, Black Friday ruim, teve promoções em janeiro", completou Santos.

No comércio varejista ampliado - que agora inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício - houve elevação de 3,7% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, as vendas no varejo cresceram 2,4% no primeiro trimestre de 2023. No varejo ampliado, houve elevação de 3,3%.