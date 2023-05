Charge do dia

Seri

do Diário do Grande ABC



17/05/2023 | 11:01



O governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) foi acusado de tentar intimidar e espionar os presentes na manifestação contra as demissões na área da saúde do município. Durante o protesto, realizado em frente ao prédio da Secretaria de Saúde local, o SindSaúde ABC, sindicato da categoria, observou a presença de viatura da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e de alguns funcionários do gabinete da Secretaria de Segurança Urbana