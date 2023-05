Palavra do Leitor

Da Redação



Diário, 65 anos

Tenho acompanhado com especial interesse as manifestações dos leitores sobre o aniversário do Diário. Dá para perceber o carinho que todos têm por esta história honrada do jornalismo regional. Vida longa a este veículo, que, a despeito de todas as dificuldades e apesar de eu não concordar sempre com a sua linha editorial, sempre respeitou a inteligência de seus milhares de leitores. Parabéns a todos os envolvidos na produção do jornal.

Viviano Moreira Assis Silva - Diadema

Orlando e o PT – 1

‘Orlando Morando se aproxima do PT após ficar sem espaço dentro do PSDB’ (Primeira Página, ontem). Saindo do armário, Orlando Morando? Aí ainda tem gente que quer que eu acredite que o PSDB não é o PT com grife. PSDB e PT são gêmeos siameses. São todos farinha do mesmo saco.

Ronald Rodrigues Monção - do Facebook





Orlando e o PT – 2

Se ele fizer isso, vai enterrar o resto de dignidade. Se aliar ao PT é o fim de qualquer partido ou pessoa. Tem coisas que têm limite, não dá! PT é afundar na lama.

Andy Rangel - do Facebook

Carro popular

Lula tem razão. O carro popular brasileiro custando R$ 90 mil, realmente é caro para ser popular. Na China, o carro popular elétrico, Wuling NanoEV da GM, que sai de fábrica com ar-condicionado, quadro de instrumentos digital, sistema de áudio simples, vidros elétricos, airbag para o motorista, controle de estabilidade, sensor de estacionamento com autonomia de 305km, é vendido por cerca de R$ 17 mil (US$ 3.200). Será que um dia teremos no Brasil o NanoEV por R$ 17 mil?





Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





O preço de uma vida

Quanto vale a vida? Parabenizo o dr. Antonio Carlos Lopes pelo excelente artigo (Coluna Saúde&Cidadania, dia 15). Artigo objetivo, esclarecedor, expondo a situação das pessoas mais idosas. Quando mais precisa, não tem guarida, tanto do poder público como dos planos.

Octavio David Filho - Ribeirão Pires

Saúde em São Bernardo

‘Reple não comparece à audiência e tribunal suspende as demissões’ (Política, ontem). Saúde é coisa muito séria, tem que ser prioridade. Só quem fica enfermo e não tem convênio sabe o desespero que é. Político que não tem compromisso com a saúde pública não deve ser eleito.

Francisco Noronha - Santo André

Educação

A discussão sobre a reconstrução da educação não vai chegar a lugar nenhum enquanto não forem visitar in loco como as aulas são dadas. Fosse o Brasil um País rico, o governo daria vouchers escolares e os pais colocariam seus filhos em escolas particulares como decidiu o governador da Flórida, cansado do embate com o sindicato dos professores, que não têm compromisso com os alunos e sim consigo mesmos. Veio a pandemia, as escolas brasileiras foram as primeiras a fechar suas portas e as últimas a reabrirem. As crianças foram muito prejudicadas, porém os professores gostaram de não precisar dar aulas, até porque as aulas on-line foram uma enganação. O resultado, milhões de crianças sem saber ler e escrever, sem contar aquelas que abandonaram os estudos. Será bom se ao fim dessa discussão um ou vários caminhos sejam encontrados para que nossas crianças aprendam. O preocupante é que se discute muito e nada muda de concreto nas salas de aulas.

Izabel Avallone - Capital

Thiago Carpini

'Thiago Carpini deixa o comando do Água Santa' (Esportes, ontem). Esse cara simplesmente deu sorte no Água Santa. Quem viu ele no Guarani e no Santo André, nem faria questão.





Lucio Soares - Santo André