Homofobia tira oportunidades de todos

Da Redação



17/05/2023 | 10:47



O 17 de maio é o Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, uma violência que tira oportunidades de crianças, jovens e adultos todos os dias – além de minar todo o desenvolvimento econômico de um povo.

Estudos mostram que de metade a dois terços da juventude LGBT experimentou bullying na infância, forçando um terço deles a faltar ou até mesmo abandonar a escola. Muitos adolescentes e jovens LGBT são rejeitados pelos pais e expulsos de casa pela família e acabam vivendo nas ruas.

Jovens gays e lésbicas são até quatro vezes mais propensos a cometer suicídio, enquanto que para jovens trans essa chance é quase dez vezes maior.

No Brasil, entre 2020 e 2021, houve um aumento de 33% no número de assassinatos de pessoas LGBT, de acordo com o Observatório de Mortes e Violências contra LGBT. No mesmo período, o número de homicídios em geral registrou queda de 6,5%.

Taxas de desemprego, pobreza, insegurança alimentar e depressão são mais altas entre membros da comunidade LGBT. Para os indivíduos em questão essas são tragédias pessoais, mas, para a comunidade geral, isso representa um grande desperdício de potencial humano que pesa gravemente sobre a sociedade e sobre a economia.

Estudo realizado em 39 países encontrou uma ligação evidente entre a marginalização da comunidade LGBT e a perda correspondente de potencial econômico. O custo da homofobia e da transfobia é simplesmente colossal, seja por ocasionar uma força de trabalho encolhida e fuga de talento até a perda de produtividade em geral. De acordo com um estudo recente do Banco Mundial, a discriminação contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais e trans pode custar até 32 bilhões de dólares ao ano.

Essas perdas no crescimento convertem-se em menores receitas fiscais para o governo, o que significa menos dinheiro para a saúde, educação e outros serviços essenciais à toda a população. Não é surpreendente que a ONU define o combate à homofobia e à transfobia como uma prioridade para os direitos humanos e também como um imperativo ao desenvolvimento.

Um ciclo vicioso que pode ser quebrado se reconhecermos os benefícios que resultam do enfrentamento à homofobia e à transfobia.

Na municipalidade, significa trabalhar com todas as secretarias para que compreendam a realidade da população LGBT e os incluam em suas ações, sem discriminação ou preconceito.

Trabalhar também com o setor produtivo para que não os discriminem, seja no atendimento ou na contratação. É dar vez e voz a essa população, ouvindo suas demandas, construindo ações e políticas que garantam seus direitos e recebendo, encaminhando e acompanhando denúncias de agressão e violência.

É o que fazemos aqui em Diadema.

Robson Carvalho é coordenador de políticas de cidadania e diversidades da Prefeitura de Diadema.