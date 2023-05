Da Redação



17/05/2023 | 10:42



Que ninguém se engane. A troca de gentilezas, olhares e sorrisos entre o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) durante o Fórum Paulista de Desenvolvimento, segunda-feira, não passa do milésimo cavalo de pau ideológico do são-bernardense para não submergir na insignificância política depois de ter contribuído para implodir o ninho tucano. Perdendo espaço no partido ao qual é filiado, que passa por processo de desintoxicação com a ascensão do novo comando, capitaneado pelo governador gaúcho Eduardo Leite, Orlando começa a arrastar suas asinhas para siglas satélites ao PT, agremiação à qual sempre fez oposição ferrenha.

Em nome da manutenção do poder, Orlando Morando não se envergonha de expor sua incoerência política. Se o ex-governador paulista e ex-dirigente tucano deu a volta por cima e, após uma inusitada aliança com o petista Luiz Inácio Lula da Silva, transformou-se no primeiro suplente na linha sucessória do governo federal, o prefeito de São Bernardo engole o orgulho, finge ter esquecido as desavenças do passado, lustra a cara de pau e distribui elogios ao ex-adversário. Não importa que, até outro dia, ele tenha sido um dos maiores opositores de Alckmin, a ponto de atacá-lo publicamente, dizendo que o então correligionário estava desatualizado diante da “ nova realidade da sociedade”.

Pelo andar da carruagem, o prefeito de São Bernardo está de malas prontas para entregar todo o capital político que lhe resta ao PT – via partidos aliados, para que manobra tão radical não ofenda demais a suscetibilidade de seus eleitores. A transição já começou. Tanto que seu aliado de primeira hora, o ex-vice-prefeito e atual deputado federal Marcelo Lima, eleito pelo Solidariedade, se filiou ao PSB de Alckmin, sigla que dá sustentação ao governo Lula no Congresso. A quem lhe perguntar diretamente sobre a reviravolta, é possível que o ainda tucano tergiverse. Afinal, traições e sorrisos (amarelos) são especialidades de Orlando Morando – como o próprio vice-presidente pode testemunhar.