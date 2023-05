Quadrilha explode carro-forte e foge com dinheiro no interior de SP

17/05/2023 | 10:35



Assaltantes armados com fuzis explodiram um carro-forte e fugiram com o dinheiro, na noite desta terça-feira, 16, na Rodovia Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara dOeste, interior de São Paulo. Para obrigar o veículo a parar, os criminosos abriram fogo cerrado e os projéteis atingiram também um ônibus de turismo que passava pela rodovia. Duas pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas, mas estão fora de perigo.

O ataque aconteceu por volta das 20h30, no km 135 da rodovia, que tinha tráfego intenso. Os criminosos usaram três carros na abordagem. Conforme a Polícia Militar, de dentro dos veículos, eles passaram a atirar contra o carro-forte para obrigar o condutor a parar. O ônibus, que levava funcionários de uma montadora de automóveis, também foi atacado para ser forçado a parar, bloqueando a rodovia.

O condutor e os vigilantes que faziam a segurança do carro-forte deixaram o veículo e se refugiaram em um matagal à margem da estrada, de onde trocaram tiros com os bandidos. Na sequência, os criminosos usaram explosivos para abrir a parte traseira do carro-forte e recolheram os malotes com valores.

Eles fugiram em direção a Campinas. Dois dos carros usados no ataque foram abandonados a três quilômetros do local, em uma alça da Rodovia dos Bandeirantes, com explosivos no interior.

Um dos veículos era blindado e tinha aberturas no vidro traseiro para a passagem dos canos das armas. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado para neutralizar as bombas. O fretado que foi atacado pertence à empresa Monte Alegre e levava o motorista e 18 funcionários da fábrica da Hyundai em Piracicaba.

Os dois homens feridos foram levados para um hospital de Santa Bárbara dOeste e continuavam em observação na manhã desta quarta-feira, 17.

Outro ônibus que transitava na rodovia foi atingido por estilhaços, mas os passageiros não se feriram. Ainda durante a noite, a PM montou um cerco na região, mas até a manhã desta quarta nenhum suspeito tinha sido preso. Conforme o major da PM Moisés Zechetto, os criminosos trocaram de veículo e tiveram a fuga beneficiada pelo tráfego intenso de rodovias que cortam a região, como a Bandeirantes, Anhanguera e D. Pedro I.

O ataque causou pânico entre os motoristas que estavam na rodovia. Vários veículos tentaram deixar o local trafegando pela contramão. Internautas postaram em redes sociais detalhes da ação.

"Roubo a carro-forte na Rodovia SP 304, próximo do centro de distribuição do Pague Menos, em Santa Bárbara dOeste. Indivíduos com armas longas, vários disparos", relata a postagem. "Tiros e explosões na Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara. Trânsito parado. Terror", diz outra postagem.

O roubo está sendo investigado pela Divisão Especializada de Investigações Gerais (Deic) de Piracicaba. Conforme a Polícia Civil, foram feitas perícias no carro-forte, em busca de digitais, e no ônibus atingido pelos disparos.

Também foram recolhidos projéteis e cápsulas de fuzil e de outras armas encontrados no local do ataque. A investigação já aponta para a ação de uma quadrilha especializada em ataques com explosivos. A quantia de dinheiro levada pelos criminosos não foi informada.