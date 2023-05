Obituário - 17 de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/05/2023 | 10:23



Cleone Santos

(Juiz de Fora, MG, 22-12-1957 – Diadema, 11-4-2023)

A história de Cleone Santos é, ao mesmo tempo, exemplar, comovente e muito rica. Foi narrada com muita sensibilidade pela colega Leda Silva, no dia seguinte à sua partida, quando do lançamento do livro “O Povo Amanhece”, de Maria Helena Domingues.

Cleone foi uma lutadora. Presidia a ONG Mulheres da Luz, que acolhe mulheres em situação de prostituição no Centro de São Paulo. E era a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Diadema.

“Nenhuma mulher se sente feliz com a prostituição e Cleone lutava por elas”, narrou Leda, numa narrativa que pode e deve ser transmitida de todas as formas. Sua história é de superação, inclusive de agressões físicas. Deixa lições de vida.

Cleone Santos residia no bairro Taboão. Tinha dois filhos e dois netos. Parte aos 65 anos. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Diadema.

SANTO ANDRÉ

Alzira Spadotin de Carvalho, 89. Natural de Cordeirópolis (SP). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em São Paulo.

Altina do Nascimento Paulucci, 88. Natural de Areado (MG). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Natal Zuanetti, 88. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no bairro Homero Thon, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Bernadete Paulino da Silva, 86. Natural de Igaci (AL). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João José Gasparino, 84. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalina Pedro Nogueira, 83. Natural de Jacaraci (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo, Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cosmo dos Santos, 82. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enoque Sebastião de Lima, 80. Natural de Brejo Santo (CE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Leonilda Roque Marcon, 72. Natural de Itobi (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisa Natália da Silva, 69. Natural de Isaias Coelho (PI). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Peres Soares de Aragão, 69. Natural de São Paulo. Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Servente de pedreiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosângela Aparecida Comunhão Ferreira, 59. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Memorial Phoenix.

Flávio André da Silva, 41. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Maquetista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristiane de Jesus Nascimento, 38. Natural de Coaraci (BA). Residia na Cidade Soberana, em Guarulhos (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério de Guarulhos.

Michael Ferreira Parreira, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Lavínia Deliberali Generoso, 98. Natural de Tietê (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Ilze Clara Paula Rodrigues, 84. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Thereza de Jesus Baptista Matuilda, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Patente, em São Paulo. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo de Magalhães, 81. Natural de Muzambinho (MG). Residia no Jardim Borborema, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Evandro José de Oliveira, 79. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Baeta.

Cleide Aparecida Buscarilli, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Alves Sobrinho, 68. Natural de Jucás (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

José Pereira Crescentino, 65. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

José Alves da Silva, 64. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Feliciano Apóstolo Dias, 59. Natural de Muritiba (BA).

Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Marta Andrade, 94. Natural de Ponta Grossa (PR). Residia no Centro de São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerãmica.

Maria Apparecida de Oliveira, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adelino Grigolleto, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luís Carlos Domingues, 76. Natural de São Paulo. Residia no bairro Olímpico. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdemar Manoel dos Santos, 75. Natural de Jacobina (BA). Residia no bairro Santa Maria. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria do Socorro Timóteo Lopes, 61. Natural de Boa Ventura (PB). Residia no Centro de São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José das Flores Nobre, 80. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Almeida Silva, 77. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Zandra Maria Teixeira, 68. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

William Bezerra, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Lincoln Campos Ladeira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Gislaine Maryzette Teixeira de Oliveira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Regina Parisi, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

RIO GRANDE DA SERRA

Silvina Agostinha da Cruz Silva, 73. Natural de Raul Soares (MG), Residia na Vila Conde, em Rio Grande da Serra. Dia 2. Cemitério São Sebastião.

Iracine Correia Nascimento, 70. Natural de Caruaru (CE). Residia na Vila Lavínia, em Rio Grande da Serra. Dia 2. Cemitério São Sebastião.

Benício dos Santos Oliveira, 62. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 2. Cemitério São Sebastião.