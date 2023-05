Meghan Markle é homenageada na premiação Women of Vision 2023 e chega acompanhada de Príncipe Harry e da mãe

17/05/2023 | 09:11



Meghan Markle pode não ter marcado presença na coroação do sogro, Rei Charles III, mas a esposa de Príncipe Harry foi a grande homenageada da noite de gala do Prêmio Women of Vision, na última terça-feira, dia 17, em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com a People, Markle chegou acompanhada do maridão e da mãe, Doria Ragland. O trio posou juntinho para os fotógrafos e Harry mostrou que tem uma relação para lá de harmoniosa com a sogra.

O look da Duquesa de Sussex, é claro, chamou a atenção. Ela optou por um vestido dourado sem alças, com fenda frontal, da estilista colombiana Johanna Ortiz, que custa cerca de 740 euros, cerca de quatro mil reais. Meghan ainda completou o visual com três pulseiras de diamantes, um bracelete de ouro e brincos de argolas, totalizando mais sete mil e trezentos dólares, algo em torno de 37 mil reais.

Na cerimônia, ela recebeu o prêmio diretamente das mãos da amiga Gloria Steinem.

Meghan é uma feminista, defensora dos direitos humanos e da equidade de gênero e modelo global, disse a jornalista.

Em seu discurso de aceitação, Markle agradeceu Steinem:

Pela inspiração que você é, por sua orientação, seus sábios conselhos, seu senso de humor extraordinariamente atrevido e por sua incrível amizade.

E continuou :

Quando jovem, eu chegava em casa, me acomodava depois de um dia de aula, puxava minha bandeja de TV com o jantar e iniciava meu ritual noturno. Olhava para a mesa de centro, onde eu veria uma série de coisas: poderia ser a coleira do gato, meu dever de casa, alguma correspondência que acabara de chegar - e algumas revistas As revistas diziam Ms. Magazine. Lembro-me delas vividamente porque as fotos eram diferentes. Havia uma diversidade que eu não via com tanta frequência, tanto de cor quanto de idade e os nomes eram diferentes. Haviam congressistas, haviam astronautas e os tópicos eram diferentes - de ser mãe que trabalha até tópicos mais pesados, como violência doméstica, linha de pobreza, desenterrar suas raízes, de onde vem e questões de equidade. Eu era muito jovem na época para saber o que significava a maior parte disso. Isso sinalizou para mim que a substância importava.