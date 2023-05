Virada Cultural terá 500 atrações em 12 palcos

Da Reddação



17/05/2023 | 09:14



A Prefeitura da Capital anunciou, na manhã de ontem, as atrações da Virada Cultural do Pertencimento 2023, que acontece nos próximos dias 27 e 28 de maio.

No total, serão 500 apresentações, em 12 arenas distribuídas por todas as regiões da cidade. O evento tem uma estimativa de público de 3.5 milhões de pessoas e deve gerar cerca de 1.800 postos de trabalho. diretos e indiretos.

Entre os artistas confirmados estão Karol Conka, Tierry, Raça Negra, Roberta Miranda, Ferrugem, Liniker, Alceu Valença, Fundo de Quintal, BaianaSystem, Dilsinho, Anavitória, Tássia Reis e o grupo Pixote. A programação completa será divulgada na página (viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/).

Para além da programação de shows, todas as arenas apresentam, no domingo (28), a Viradinha, das 9h às 12h, com atividades e espetáculos voltados para crianças de todas as idades.