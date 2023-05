Rio Grande recebe exposição que reflete sobre formas das cidades

Renan Soares

Diário do Grande ABC



17/05/2023 | 09:00



Como parte da programação do aniversário de 59 anos de emancipação político-administrativa, Rio Grande da Serra abriu, em parceria com o MIS (Museu da Imagem e do Som), a exposição ‘Formas Urbanas’. A exposição, que conta com 18 imagens em preto e branco de autoria do artista ítalo-brasileiro Igor Garbin, e ficará exposta no saguão do anfiteatro Zulmira Jardim Teixeira (Avenida Dom Pedro I, 439, Centro) nos próximos três meses.

Segundo Garbin, a intenção de sua série de fotos é expressar uma união das formas particulares das cidades grandes criadas pelo homem, como cabos, pontes e torres, que se misturam com detalhes da natureza, como galhos e árvores. As fotografias, todas em preto e branco, visam destacar os contraste nas paisagens retratadas da Capital. Formado em fotografia pela Escola Panamericana de Arte e Design, Garbin realiza trabalhos fotográficos em projetos cinematográficos como diretor, diretor de fotografia e montador.

“Nessa série, se mostra a semelhança entre ambos e como esse ambiente se conecta. Já visitei várias cidades do mundo, e essa semelhança é bastante única de São Paulo, a cidade que nasci, vivo e é inspiração para a maioria dos meus trabalhos fotográficos”, afirma o artista. As imagens, reproduzidas em quadros, apresentam cenas de cidades por ângulos inusitados e diferentes.

NOVA FOTOGRAFIA

A exposição foi originalmente apresentada no MIS, em São Paulo, em 2015, e faz parte da série Nova Fotografia. Conforme divulgado pelo museu, o “projeto anual Nova Fotografia tem por objetivo criar um espaço permanente para exposição de projetos fotográficos de artistas promissores, que se distinguem pela qualidade e inovação de seu trabalho, reforçando o MIS como um espaço de apoio, difusão e manutenção da cultura nacional e da economia criativa”.

A exposição de Igor Garbin é uma das ações para celebrar os 59 anos do município, completados no último dia 3. O mês de maio ainda terá extensa programação de eventos preparada Pela Prefeitura nas próximas duas semanas, sendo as principais a corrida de pedestres e ciclistas, com partida do Estádio Edmundo Luiz da Nóbrega Teixeir, o Teixeirão, às 7h30 do dia 21, Sarau Cultural, às 14h do próximo domingo (Avenida Francisco Morais Ramos – Vila Rio Grande), e o tradicional Festival do Cambuci, a partir do dia 26. A festividade acontece também na Praça da Bíblia e se expande para os dias 27 e 28.