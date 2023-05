Testamos: por R$ 180, caixa de som Tronsmart T7 Lite agrada pelo custo-benefício

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



17/05/2023 | 08:55



A Tronsmart tem se destacado por fabricar e vender caixas de som com excelente custo-benefício. O 33Giga já avaliou algumas delas – e a última a chegar à redação foi a T7 Lite.

O principal ponto positivo do modelo é seu preço e a quantidade de recursos. Custa R$ 180 no AliExpress e na loja oficial da Tronsmart. É à prova d´água, conexão bluetooth, tem LEDs coloridos que oscilam conforma a música, conta com aplicativo para controle e oferece 24 horas de duração sem pedir carga.

Do ponto de vista de áudio, a T7 Lite é bastante cumpridora. Tem algum reforço nos graves e não distorce as músicas mesmo estando no volume mais alto. Parear com smartphones ou computadores é tarefa simples – assim como controlá-la, já que conta com poucos botões (liga, desliga, volume, play e um de equalização).

Muito portátil, agrada também pelas dimensões e peso. A T7 Lite pode ser levada até mesmo em bolsos mais largos – tem 195x72mm e pesa meros 470 g.

Entre os pontos negativos, a mania de vender eletrônico sem carregador de tomada é um deles. Em chamadas, a caixa, eventualmente, reproduz eco para quem está do “outro lado da linha”. Fora isso, não há grandes reclamações pelo que ela oferece e o quanto cobra por isso.

Em resumo: vale quanto pesa.

Raio-X

Modelo: T7 Lite

Versão bluetooth: 5.3

Perfil bluetooth: a2dp/avrcp/hfp/hsp

Codec de áudio: sbc

Alcance bluetooth: até 15m (em área aberta)

Classificação ip: ipx7

Potência de saída: 24w

Potência de entrada: 5v/2a, via porta tipo c

Faixa de frequência: 60hz-20khz

Bateria: 3.7v/4000mah

Playtime: até 24 horas (variando por exibição de luz, nível de volume e conteúdo de áudio)

Tempo de carregamento: 4.5 horas

Banda de frequência: 2402-2480mhz

Potência máxima de transmissão: 4dbm

Pontos positivos: custo-benefício, facilidade de uso, portabilidade

Pontos negativos: dá eco em chamadas, não é vendida com carregador, poderia ser mais rápida ao carregar completamente

Preço: R$ 180

Site: aqui

No álbum, veja a T7 Lite em detalhes.