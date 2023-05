BoE: Bailey aponta melhora na economia e diz que compromisso com meta de inflação é resoluto

17/05/2023 | 08:39



O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Andrew Bailey, avaliou nesta quarta-feira (17) que "as coisas" no Reino Unido "parecem um pouco melhores do que há dois meses". Em discurso feito durante conferência anual da Câmara Britânica de Comércio, Bailey ressaltou que o BoE agora prevê crescimento modesto, mas positivo, do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido neste ano, em contraste com a projeção anterior, que era de uma longa recessão.

Segundo Bailey, a economia britânica tem mostrado mais firmeza do que o esperado, mas a inflação também está se mantendo acima das expectativas. Ele afirmou, no entanto, estar confiante de que a inflação irá desacelerar de forma intensa nos próximos meses.

Ainda no discurso, Bailey disse que o compromisso do BoE com sua meta de inflação de 2% é resoluto. "Se houver evidências de mais pressões persistentes (de preços), mais aperto monetário será necessário", afirmou Bailey, referindo-se à possibilidade de mais altas de juros. "A inflação está muito alta, e precisamos trazê-la de volta à meta de forma sustentável," acrescentou.

Na semana passada, o BoE elevou seu juro básico em 25 pontos-base, a 4,50%, como era amplamente esperado, e sinalizou que mais aumentos serão possíveis caso as pressões inflacionárias persistam.