Deputado de Orlando Morando se filia ao partido de vice de Lula, que é aliado ao PT

Da Redação



17/05/2023 | 08:18



Um dia após o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), demonstrar proximidade com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao participar de evento com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), agora foi a vez do deputado federal Marcelo Lima, que era vice de Orlando e contou com o apoio do prefeito, ingressar em um partido da base aliada federal.

Após saída conturbada do Solidariedade, sob alegação de que a sigla não atingiu a cláusula de barreira – e onde responde ação por infidelidade partidária –, Marcelo Lima assinou, na noite de ontem, a ficha de filiação do PSB, segundo ele, a convite de Alckmin. O ato ocorreu na sede nacional do partido, em Brasília, com a presença do vice-presidente, do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.

A entrada na sigla socialista coloca Marcelo em uma situação sui gêneris: ele passará a fazer parte da bancada de sustentação do governo de um partido que, pelo menos publicamente, sempre criticou. Além de Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o partido também comanda o Ministério da Justiça, com Flávio Dino, e a Pasta de Márcio França, além de muitas outras funçõs estratégicas na gestão.

Ainda que o partido integre o bloco de apoio na Câmara, Marcelo Lima não deu garantia de que passará a votar automaticamente com o governo Lula. “Vou apoiar as melhores ações e projetos do governo que forem boas para o País, mas o que não for não vamos seguir com o governo”, afirmou, sem explicar no que, por exemplo, poderia caminhar no sentido contrário da administração PT-PSB.

O ex-vice-prefeito de São Bernardo disse que irá buscar fortalecer o partido na região. “Vou trabalhar para que o partido possa, em 2026, aumentar as bancadas estadual e federal nos legislatrivos”, disse, sem contar qual seria o seu papel nesse projeto de expansão.

Também falou que seguirá lutando pelo seu projeto, lançado ainda durante o período da campanha, de acabar com as audiências de custódia no Brasil.

O deputado federal evitou falar sobre as eleições de 2024, embora, no meio governista, seu nome seja sempre colocado como o candidato a prefeito que terá o apoio de Orlando Morando. “Eleição a gente só discute no ano que acontece. Isso tem de ser depois do Carnaval. E dependemos também de uma discussão no grupo que vem governando São Bernardo”, afirmou.

Apesar da proximidade PT-PSB em nível federal e estadual, ele garante que em São Bernardo será adversário do PT. “Não tenho nenhuma aproximação com os petistas, principalmente com os da cidade, que deixaram uma marca de ruína em São Bernardo, mas estamos trabalhando há seis anos para consertar.”

Marcelo Lima também não comentou sobre o fato de o PSB municipal já ter demonstrado intenção de caminhar com o candidato petista em 2024.