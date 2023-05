Santo André doa viatura e três motos para GCM de Rio Grande

Da Redação



17/05/2023 | 08:10



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André realizou ontem a doação de uma viatura e três motocicletas para reforçar as ações de patrulhamento nas ruas de Rio Grande da Serra. A entrega foi realizada na sede da Prefeitura da cidade com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da prefeita Penha Fumagalli (PSD).

“Na nossa região temos a conurbação muito presente e que transfere as boas práticas do bom trabalho desempenhado pelas GCMs. É necessário que as cidades se mantenham unidas, se ajudando de forma integrada, e tenho certeza que essas viaturas vão impactar a vida das pessoas”, destacou o prefeito Paulo Serra.

A viatura e as três motos doadas vão incrementar as ações de segurança da Romo (Rondas com Motocicletas) e Romu (Rondas Ostensivas Municipais), recém-criadas na cidade de Rio Grande da Serra, e que serão utilizadas para um patrulhamento mais eficaz no município.

O prefeito Paulo Serra destacou ainda que ações como essa trazem um efeito regional positivo. “É nisso que a gente acredita, nesse conceito de uma região moderna e integrada, em que uma cidade estende a mão para outra para que tenham excelência na gestão pública, em especial em uma área tão difícil quanto a da segurança pública”, finalizou.

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli, destacou a importância de ações como a realizada ontem e agradeceu a doação das viaturas para a corporação do município. “Meu muito obrigado por Santo André ter essa sensibilidade de ajudar em uma pauta tão importante como esta que é a da segurança pública”, disse a prefeita.