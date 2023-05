Oukitel K16: nova geração do mini smartphone chega ao mercado na próxima segunda-feira (22)

Da Redação

Do 33Giga



17/05/2023 | 06:56



A marca Oukitel lançará o novo elegante mini telefone comercial Oukitel K16 no mercado global em 22 de maio. O design deste telefone celular é extremamente requintado, cheio de luxo e equipado com funções práticas abrangentes, o que deixa as pessoas chocadas quando começam.

Aparência luxuosa, cheia de bom gosto

O conceito de design do Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone concentra-se na fusão de luxo e qualidade. O formato do celular é inspirado no carro esportivo Lamborghini, com arestas e cantos afiados, como diamantes, mostrando moda e sofisticação.

O celular usa um revestimento traseiro de couro com uma delicada armação de metal, que apresenta perfeitamente uma sensação de luxo. Além disso, o tamanho da tela é de 3,5 polegadas, o que é muito adequado para controle com uma mão, e com alta resolução de 720*1280, o efeito de exibição também é muito claro.

Ao mesmo tempo, cada interface e posição de chave do telefone celular foram cuidadosamente consideradas e projetadas, tornando a aparência geral bonita e prática. Seja na vida diária ou em ocasiões de negócios, o Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone pode mostrar o seu gosto. Preto e marrom estão disponíveis em duas cores, preto é calmo e clássico, marrom é elegante, textura de alta qualidade, fácil de combinar.

Tamanho pequeno, fácil de transportar

O Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone é pequeno em tamanho, apenas 120,5 mm * 58,5 mm * 15,7 mm, muito leve e fácil de transportar. Mesmo que você precise usar seu telefone com frequência em viagens de negócios ou viagens, não precisa mais se preocupar com o tamanho grande do telefone. Além disso, o telefone possui uma bateria interna de 3050mAh, que é suficiente para suportar um dia inteiro de uso sem carregamento frequente, tornando sua vida mais conveniente.

Funções abrangentes para atender às suas necessidades

Além da aparência e portabilidade, Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone também é muito abrangente em funções e pode atender totalmente às suas necessidades. O celular usa processador MTK 8788 e funciona sem problemas. A capacidade de memória é de 8 GB + 128 GB, o que é suficiente para armazenar um grande número de fotos, vídeos e aplicativos. Além disso, o celular também suporta NFC, Face ID e outras funções para tornar sua vida mais conveniente. Além disso, o Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone também suporta vários sistemas de navegação e protocolos Bluetooth, além da função OTG, que facilita sua interconexão com outros dispositivos.

O Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone está equipado com câmera traseira de 48MP e câmera frontal de 8MP, tornando cada foto que você tira cheia de sensação de alta definição. Este telefone também está equipado com uma variedade de modos de câmera, como câmera normal, modo de cena noturna, modo retrato, modo super grande angular, etc., para que você possa tirar fotos mais profissionais. Além disso, o telefone também suporta gravação de vídeo, permitindo que você registre cada momento maravilhoso.

O Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone também está equipado com uma série de funções úteis. O telefone suporta 4G dual-card dual-standby e pode usar dois cartões SIM ao mesmo tempo para manter contato a qualquer hora, em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, o telefone também suporta NFC, Bluetooth 5.0, GPS+Glonass+Beidou+Galileo e outros métodos de conexão, tornando-o mais conveniente para você usar. Além disso, o telefone também suporta funções práticas como reconhecimento facial, SOS, OTG, etc., tornando sua experiência mais inteligente.

O Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone é um smartphone muito prático e completo, que traz mais praticidade e diversão para sua vida e trabalho. O preço da primeira promoção em 22 de maio é de apenas $ 149,99, não perca! Adicione ao seu carrinho agora! (Período do evento: 22 a 28 de maio de 2023)

Sobre a Oukitel

A Oukitel é uma empresa com paixão e missão de criar eletrônicos de última geração para as pessoas. A empresa possui uma equipe de P&D experiente e uma equipe de produção eficiente, fabricando 20 milhões de unidades de produtos por ano. Mais do que uma marca, a empresa é uma força global focada em solucionar os problemas reais das pessoas e oferecer as melhores soluções possíveis. Com o apoio da Oukitel, a vida das pessoas se torna mais conveniente, interessante e significativa, o que torna esta marca diferente.

Para obter mais informações sobre a nova geração do Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone e outros produtos, visite o site oficial da Oukitel ou a loja oficial do AliExpress Oukitel.