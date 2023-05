Mulher grávida é atropelada em viaduto de SP e cai de dez metros de altura

16/05/2023 | 20:09



Uma mulher de 25 anos, grávida de dois meses, foi atropelada por um carro e caiu do viaduto do Gasômetro, no Brás (região central de SP), de uma altura de dez metros, na manhã desta terça-feira, 16. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital das Clínicas.

A mulher, cujo nome não foi divulgado, caminhava sozinha pela calçada do viaduto do Gasômetro, por volta das 9h30, quando um Fiat Argo branco desgovernado a atingiu. O carro bateu na grade de proteção do viaduto, rompeu-a e só parou com a roda esquerda dianteira já no ar. A mulher foi lançada abaixo, numa queda de dez metros.

Os bombeiros foram chamados e a mulher foi encaminhada ao Hospital das Clínicas no helicóptero Águia, da Polícia Militar. Segundo informações preliminares dos bombeiros, ela fraturou uma perna e teve ferimentos na cabeça. O hospital informou que não tem autorização para prestar informações sobre o estado de saúde dela.

O motorista do Argo não teve seu nome divulgado. Segundo os bombeiros, ele sofreu ferimentos leves. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a causa do acidente.