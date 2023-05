Celso Portiolli revela que tem apenas duas amizades dentro da TV Globo

16/05/2023 | 19:11



Celso Portiolli arrumou um tempinho em sua agenda para participar de uma entrevista para o PocCast e abriu o jogo sobre uma possível participação na apresentação do Big Brother Brasil. Porque para quem não sabe, o apresentador trabalha no SBT e quem está no comando recentemente do reality show é Tadeu Schmidt.

Portiolli comentou durante o bate-papo e confessou que só aceitaria apresentar o reality da casa mais vigiada do Brasil por questões financeiras e ainda deixou claro que existe apenas duas pessoas famosas na Globo em que ele mantém contato nas redes sociais.

- Já saiu muito tempo atrás uma pesquisa e eu tinha ganhado essa pesquisa para apresentar o BBB. Não é para mim. É uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas pagando bem eu faço.

Quando questionado sobre as amizades, Celso Portiolli comenta que tem contato apenas com Ana Furtado, esposa de Boninho, e com Tatá Werneck.

- Só tem duas globais que falam comigo no Instagram, duas, nenhuma a mais. Ela, a Ana Furtado, que é uma graça de pessoa, e também a Tatá Werneck, que é um amor, única que pergunta como você está, como tá a saúde. Então, eu tenho um carinho muito grande pelas duas. Eu conhecia a Ana Furtado através do Instagram e do WhatsApp, a gente conversava há muito tempo, e quando eu vi a Ana pela primeira vez foi agora. Aí fui tirar foto.