Príncipe Harry e Meghan Markle falam sobre as pressões das mídias sociais em visita à adolescentes

16/05/2023 | 19:11



Meghan Markle e o príncipe Harry aproveitaram o Mês de Conscientização sobre Saúde Mental para visitarem um grupo de jovens perto de sua residência na Califórnia para falarem sobre as pressões que os jovens enfrentam.

O casal passou uma hora conversando com os adolescentes entre 14 e 18 anos de idade da AHA! Santa Bárbara. Na visita eles falaram sobre como o bem-estar mental é afetado pelas pressões sociais e pelas mídias sociais na era digital.

Vale pontuar que a vista faz parte da Fundação Archewell do casal. No anuncio sobre a visita eles afirmaram que aprenderam em primeira mão sobre as experiências desta geração com as mídias sociais e as pressões sociais, e como isso afeta seu bem-estar mental.