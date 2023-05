Marcos Rocha volta aos treinos e Abel arma Palmeiras para a Copa do Brasil

16/05/2023 | 18:42



Em meio à preparação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a novidade no treino do Palmeiras foi a presença do lateral Marcos Rocha. Ele participou das atividades desta terça-feira na Academia de futebol e iniciou a transição física após ser liberado pelo departamento médico do clube.

Marcos Rocha sofreu uma lesão na coxa esquerda e realizou um trabalho à parte com integrantes do Núcleo de Saúde e Performance. A expectativa agora é que ele seja logo reintegrado para aumentar o leque de opções do técnico Abel Ferreira para o setor defensivo.

Enquanto aguarda a liberação do lateral para as atividades com o grupo principal, o técnico Abel Ferreira colocou o elenco para trabalhar taticamente. Posicionamento, movimentações ofensivas e reagrupamento na marcação foram testados pelo treinador.

Para o duelo desta quarta-feira, no Allianz, o comandante português vai poder contar com a volta de dois importantes jogadores que estavam suspensos. Piquerez e Zé Rafael reforçam a equipe contra o Fortaleza. Ciente da boa fase que vive o rival cearense, o meio-campista falou um pouco sobre o que espera do confronto.

"Conhecemos a equipe do Fortaleza. Eles são muito bem treinados, estão há um bom tempo com o seu treinador e com várias peças jogando juntas há alguns anos. Eles vão dificultar para a gente e espero que a gente possa estar em um dia bem inspirado", afirmou o jogador.

O confronto de ida está marcado para esta quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque. O confronto da volta acontece no dia 31 de maio, na Arena Castelão. Zé Rafael espera que o time consiga adquirir alguma vantagem jogando sob o apoio da torcida palmeirense.

"Cada partida pela Copa do Brasil é uma decisão e a gente encara sempre desta forma. Espero que o Allianz Parque esteja lotado, que a nossa torcida empurre nossa equipe para a frente e consigamos fazer um grande resultado", disse o volante.