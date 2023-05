Teixeira: Lula assinou decreto de desconto de 25% a agricultores atingidos por seca no RS

16/05/2023 | 18:34



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira, 16, decreto que trata da renegociação de dívidas a agricultores do Rio Grande do Sul que sofrem com estiagem com desconto de 25% nas prestações das parcelas. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, na tarde desta terça-feira, após ter se encontrado com o chefe do Executivo no Palácio do Planalto.

De acordo com o ministro, o desconto será nas prestações vencidas, nas que estão vencendo e que irão vencer até o final do ano. O valor total será de R$ 230 milhões de recursos que serão "perdoados" nos empréstimos dos agricultores do Estado e 36 mil operações de créditos cobertas.

Teixeira disse que Lula também solicitou um trabalho de prevenção dos eventos da seca para o ano que vem. Segundo ele, o presidente deve ir ao Estado em meados de junho para fazer um balanço sobre a medida tomada. "O próximo passo junto ao governo do Rio Grande do Sul é de prevenção dessas secas", disse.

O presidente da Conab, Edegar Pretto, disse que este é um passo de uma "política permanente de a gente conviver com a seca, não com sofrimento, mas de ter orçamento reservado".