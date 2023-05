Padilha: expectativa é votar urgência do marco fiscal amanhã e do mérito na próxima semana

16/05/2023 | 18:05



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 16, que a expectativa do governo é que se possa votar a urgência do marco fiscal na quarta-feira, 17, e o mérito, na próxima semana. De acordo com ele, tal calendário tem o aval de líderes de partidos, inclusive de oposição.

"Expectativa é que a gente possa, de fato, votar, cumprir aquilo que foi estabelecido no acordo com líderes no dia de ontem, na reunião dos líderes com a presidência da Câmara, a gente possa votar a urgência do marco fiscal no dia de amanhã e trabalhar a votação do mérito na próxima semana", disse o ministro, após reunião com líderes do MDB e ministros indicados pelo partido nesta terça-feira. "Tenho ouvido de líderes, também de partidos que se declaram de oposição, a vontade de estar junto na votação, seja no requerimento de urgência, seja no mérito."

Na expectativa do governo em relação ao Congresso, Padilha disse ter falado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ontem para que se possa concluir a votação das medidas provisórias (MPs) do governo anterior no Senado até a próxima semana.

Em relação às recentes derrotas do governo federal, Padilha disse que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro das Cidades, Jader Filho, têm tido um papel de esclarecer as dúvidas dos senadores sobre os decretos de saneamento. "Neste momento, o esforço do governo é de esclarecimento", reforçou.