Pai de Viih Tube ganha processo judicial após ser comparado com Arthur Aguiar

16/05/2023 | 18:10



Fabiano Moraes venceu uma ação na Justiça após abrir um processo contra uma página de humor do Instagram, o dono da página e uma empresa de publicidade. O processo foi motivado após o pai de Viih Tube ter sido comparado com Arthur Aguiar. A Justiça determinou o pagamento em cinco mil reais por danos morais, além da retirada da postagem. Segundo o colunista Lucas Pasin, a página teria assimilado o Arthur Aguiar com o pai da influenciadora, até nas traições.

A essa hora, Viih Tube já tava assim pro Arthur: Sabia que você lembra muito meu pai? Ele também traiu minha mãe várias vezes, publicou a página, durante o BBB22. Na edição, Arthur Aguiar foi campeão, mesmo se envolvendo em diversas polêmicas sobre trair sua ex-esposa, Maíra Cardi, antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Respeito seu trabalho e até acho engraçado seu conteúdo ok? Mas isso não te dá o direito de vir aqui afirmar que trai minha ex-mulher! Você pode provar? Liberdade de expressão tem limites, e não vou admitir e muito menos aceitar que venham falar, acusar e afirmar algo sobre minha vida pessoal! Só porque minha filha é uma pessoa pública não te dá o direito de vir aqui acusar e afirmar! Vamos tentar manter a seriedade nas postagens, isso causa um dano moral irreparável em qualquer cidadão! E se minha filha não fosse uma pessoa pública, você postaria isso? Aguardo sua retratação e minha advogada procurará sua assessoria, comentou Fabiano.