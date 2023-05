Arcabouço evolui bem e Senado aprovará depois da Câmara, diz Pacheco

16/05/2023 | 17:31



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 16, que o projeto de arcabouço fiscal está evoluindo bem. O relator da proposta na Câmara, Claudio Cajado (PP-BA), fechou o texto com os líderes de bancada da Casa baixa na segunda-feira. Mais cedo, nesta terça, apresentou o relatório à imprensa em entrevista.

"Está evoluindo muito bem. As conversas que eu tive hoje com o deputado Aguinaldo Ribeiro, deputado Elmar Nascimento, todo mundo muito otimista com a aprovação. Aprovando na Câmara, nós vamos aprovar no Senado", declarou Pacheco a jornalistas na porta de seu gabinete.

Na manhã desta terça, Cajado afirmou que a Câmara votará na quarta, dia 17, a urgência. Isso permitirá que o mérito seja analisado diretamente no plenário sem passar pelas comissões. A votação final na Câmara, de acordo com Cajado, deve ser na próxima quarta-feira, 24 de maio.