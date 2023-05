Gabi Brandt abre o jogo sobre o puerpério

16/05/2023 | 17:10



Gabi Brandt anunciou a chegada de seu filho caçula, Beni, na última sexta-feira, dia 12, que é fruto da relação da influenciadora com Saulo Poncio. E não é novidade para ninguém que a ex-De Férias com o Ex Brasil teve uma gestação bem difícil.

Até porque ela comentou algumas vezes nas redes socias sobre o início conturbado de sua gestação e agora, depois de dar à luz, Gabi Brandt fez questão de continuar comentando como está sendo os seus dias do puerpério.

- Apareci! Sabia que o puerpério era difícil, hormônios, loucura, confusão... mas não lembrava que era tanto, ou pode ser que desta vez esteja sendo mais. Eu só sei chorar, meu olho está inchado pra caraca. Choro por tudo. Caiu a colher no chão, eu estou chorando.

Neste mesmo vídeo, Gabi comentou sobre o sentimento pelo seu novo bebê.

- Pego o Beni no colo, olho para ele... ele deve pensar que a mãe dele é uma louca porque só sei chorar. Choro de uma lágrima atrás da outra e de soluçar de tanto que eu amo essa criança. Olho e falo Meu Deus do céu, eu vou morrer de tanto amor.