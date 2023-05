Nath Finanças comenta fala polêmica de Thiago Nigro: Fora da realidade

16/05/2023 | 16:11



Recentemente um vídeo antigo, de mais de três anos atrás, de Thiago Nigro em que ele ensina como uma pessoa pode economizar recebendo um salário mínimo viralizou novamente nas redes sociais. Os trechos em que ele conta que a pessoa deveria gastar 300 reais no mercado chocou os internautas.

Vários momentos do vídeo do noivo de Maíra Cardi, foram separados pelo público. Além de fazerem vários memes, os internautas também não pouparam o Primo Rico com muitas críticas, falando que ele vive em uma bolha.

Não foram só os tuiteiros de plantão que contaram sua opinião. Nath Finanças, conhecida por trabalhar dando dicas práticas de como cuidar do dinheiro, voltado principalmente para quem não tem um grande salário, também falou sobre o vídeo:

Tudo bem você ter seu público que é rico e fora da realidade da maioria dos brasileiros. Só não faça vídeo para uma pessoa que ganha um salário mínimo e ensine a ela como guardar dinheiro porque você nunca viveu essa realidade. Tenha noção.

No tweet, a web reagiu concordando com a youtuber. Até o momento, Thiago Nigro não se posicionou sobre os comentários e os internautas continuam fazendo memes, postando várias fotos de comidas baratas brincando que é o que dá para comprar com 300 reais em um mercado.