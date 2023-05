Ana Clara vira meme após se irritar em casamento de Camilla de Lucas

16/05/2023 | 16:11



Como você adeve ter visto (porque foi o assunto do fim de semana!), durante a tarde do último sábado, dia 13, Camilla de Lucas e Blecaute se casaram no Rio de Janeiro. O casamento luxuoso do casal foi recheado de amigos e familiares, incluindo ex-participantes do Big Brother Brasil.

Entre os convidados, a ex-BBB Ana Clara virou meme na internet após um vídeo da apresentadora viralizar, quando ela luta para pegar o buquê da noiva, mas não consegue e não esconde a raiva. Recentemente, a participante do BBB18 assumiu publicamente seu primeiro relacionamento, com o advogado Bruno Tumolli.

Nas redes sociais, os fãs da apresentadora se divertiram com a gravação. Segundo eles, Ana Clara sempre gera entretenimento. No vídeo, é possível ver outros convidados como Juliette, Pocah e João Luiz, que participaram do BBB21 junto com Camilla de Lucas.