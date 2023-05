Virginia Fonseca e Zé Felipe são processados por conta da marca de cosméticos

16/05/2023 | 16:11



Ela não sai da boca do povo! Ao que parece, Virginia Fonseca se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez, segundo a Fábia Oliveira, a influenciadora e o marido, Zé Felipe, estão sendo processados por conta de uma das marcas de cosméticos da família, a Maria's Baby. Isso porque a VS LAB Comércio pediu o reconhecimento da sociedade que existiu para o lançamento da empresa. Além disso, o casal está sendo condenado por danos materiais.

Tudo começou quando a sociedade foi construída em 2022 com o objetivo de vender produtos de higiene para o público infantil. De acordo com o colunista, a VS LAB Comércio desenvolveu os protótipos, os apresentou para a Virginia e até criou o nome da marca baseada nas filhas da influenciadora. Contudo, a divisão de lucros acabou em perrengue.

Inclusive, o empresário William Silva Passarinho tomou a decisão de tirar a VS LAB do contrato da empresa que ela mesma havia criada e investido. Uma reunião chegou a ser marcada com Zé Felipe e Virginia, mas apenas a influenciadora compareceu e nada resolveu. Diante disso, a VS LAB decidiu abrir um processo contra o casal para que reconheça que a sociedade existiu, além de pedir quase 34 mil reais por danos materiais.