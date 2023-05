Ticiane Pinheiro inicia gravações do Troca de Esposas, programa da Record TV

16/05/2023 | 16:11



A nova temporada de Troca de Esposas vem aí! De acordo com o colunista Fefito, a emissora Record TV já iniciou as gravações do programa, que será comandado por Ticiane Pinheiro.

O profissional informou que a apresentadora já viajou para o Rio de Janeiro para rodar o primeiro caso do reality. Vale pontuar que desta vez os trabalhos também vão acontecer fora dos estúdios.

Após a cidade carioca, Ticiane Pínheiro irá para Minas Gerais, onde gravará o segundo episódio. As gravações do reality vão até o mês de junho, quando a esposa de Cesar Tralli sairá de férias.

Nas redes sociais, Tici postou um clique se preparando para o trabalho:

Começando as gravações do Troca de esposas a todo vapor! Quem também está com saudades desse programa?