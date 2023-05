Ex-BBB Paulo André chora ao falar de ataques preconceituosos que recebe na web

16/05/2023 | 16:11



Paulo André não segurou as lágrimas ao desabafar sobre os altos e baixos das redes sociais. Em entrevista ao podcast Podpah, o ex-BBB abriu o coração sobre os ataques preconceituosos que recebe na web desde que saiu do reality show.

- A última vez que eu postei [algo], falaram que eu forjei a parada, que não era verdade. E isso frustra, isso é triste demais. Um dos meus maiores medos, até me emociono para falar, é que eu tenho um filho. Meu maior medo é isso refletir nele. Eu entrei na parada da exposição e meu maior medo era saber se estava dando orgulho para minha família. Minha mãe vê tudo.

O atleta é pai de Peazinho, como é conhecido pelo público, fruto do antigo relacionamento com Thays Andreata.

- Meu filho vai crescer, vai ter acesso... Quero dar orgulho para o meu filho, eu sei que dou, mas a internet pode mudar tudo. Eu tenho certeza que sou uma pessoa do bem. Da mesma forma que ela te levanta, ela te derruba sem você ter feito nada. Não fiz nada, não xinguei ninguém, não cometi crime nenhum. Eu só quero treinar e ser campeão. Não é porque chorei aqui que não estou bem, eu estou bem pra c*, mas este assunto me pega.