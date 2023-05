Bruna Griphao e Gabriel Santana são flagrados em clima de romance e trocam beijos durante show

16/05/2023 | 16:11



Eita, será que está rolando? Bruna Griphao e Gabriel Santana marcaram presença no aniversário de 24 anos de idade de Marvvila, mas essa não foi a única interação que animou os fãs do possível casal. Acontece que os dois foram flagrados trocando beijos em cima do palco enquanto a cantora Treyce se apresentava.

No momento, eles estavam rodeados de outros convidados e ex-BBBs que estavam no evento para prestigiar a data em comemoração à Marvvila que aconteceu no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, dia 15. É possível ver o casal de love no fundo de um vídeo publicado nos Stories de Treyce. Os dois conversam um pouquinho e discretamente se aproximam com segundas intenções.

Nas redes sociais, os fãs que apoiaram o possível casal durante todo o confinamento do BBB23 ficaram alvoroçados com a troca de beijos. Nos comentários de publicações repercutindo o vídeo, eles não pouparam palavras para se derreter por eles:

Acho eles fofos desde o BBB, são lindos juntinhos, que sejam felizes.

Eu achei fofo.

Shippo muito.

Amo demais.

Que lindos! Casalzão.

E aí, o que você acha dos dois juntinhos?