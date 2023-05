Iran Malfitano e Bárbara Borges posam nus em ensaio fotográfico

16/05/2023 | 16:11



De A Fazenda para a vida! Iran Malfitano e Bárbara Borges viveram uma verdadeira história de amor desde que saíram do reality da Record TV e decidiram se tornar um casal. Sem se desgrudar mais, agora os famosos posaram nus para um ensaio.

O fotógrafo Igor Helal fez uma publicação no Instagram para exibir os cliques em que eles aparecem transbordando intimidade. Em alguns dos registros, os dois aparecem abraçadinhos com apenas uma manta cobrindo a parte inferior do corpo. Na legenda o profissional escreveu:

BABI + IRAN quebrando a internet! Bem-vindos ao ensaio Para além da (sensual)idade - retratos atemporais de pele a pele. PARTE 1. Conceito e fotografias por mim. Qual sua favorita?

Ele ainda indicou que novas imagens de Iran e Bárbara serão divulgadas:

PARTE 2 em breve...