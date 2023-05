Editor de Clips da Twitch: nova ferramenta facilita cortes para redes sociais

Da Redação, com assessoria

A Twitch disponibilizou uma nova funcionalidade que facilita a divulgação de canais de streaming em outras redes sociais. Na prática, o Editor de Clips permite a captura e o compartilhamento de trechos mais exclusivos das transmissões nos perfis de outras plataformas. Postar vídeos dos melhores momentos pode ajudar os canais a conquistar novos espectadores a partir de amostras dos conteúdos apresentados.

Entre as opções de edição está a possibilidade de passar um vídeo horizontal para a posição vertical – mais amigável para compartilhamento em redes sociais de vídeos e fotos. Os usuários também podem escolher aplicar um layout de tela dividida, adicionar o nome do canal da Twitch e fazer o download ou compartilhar o clipe direto no YouTube Shorts.

No blog da Twitch é possível encontrar mais dicas e sugestões de como criar e gerenciar clipes, editá-los para formatos verticais e compartilhá-los nas redes sociais para promover e expandir canais.