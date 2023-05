Tiago Leifert fala sobre tratamento da filha, Lua: - Ela está bem, mas o câncer vai e volta

16/05/2023 | 13:10



Tiago Leifert participou com a esposa, Daiana Garbin, 21° Corrida do GRAACC, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. No local, o pai de Lua foi entrevistado pelo TV Fama e falou sobre o tratamento da filha, que possui retinoblastoma (um tipo raro de câncer ocular).

O famoso contou que a situação não é nada fácil:

- 20 meses de tratamento, vamos completar agora. Ela está bem, mas o câncer vai e volta, tem alguns altos e muitos baixos. É uma doença extremamente traiçoeira, que a gente não pode comemorar antes da hora. Não é fácil, é longo, dá muito medo, uma ansiedade tremenda. É uma batalha espiritual, física, mental o tempo inteiro.

Ao ser questionado se está preparado para retomar os trabalhos, Tiago não pensou duas vezes para responder:

- Não. Inclusive, em dezembro do ano passado, eu ia narrar a final da Copa e não pude, porque a Lua acabou tendo que voltar para o tratamento. Fiquei parado até duas semanas atrás, mas eu não estou preparado para ter um compromisso com uma empresa, não dá para eu ter chefe agora.

Já entrando no assunto Big Brother Brasil, a repórter perguntou o que ele pensa das críticas que Tadeu Schmidt recebeu sobre a forma como comandou o programa. No entanto, o ex-apresentador da atração foi sincero:

- Eu também tomei várias críticas. Era assim antes comigo também. O apresentador do Big Brother Brasil, tal qual o juiz de futebol, será sempre criticado por alguém.

E ainda comentou sobre as pessoas que pediram a sua volta:

- São as mesmas que me criticavam quando eu estava apresentando. Agora vocês querem que eu volte? Eu tenho muito carinho pelas cinco temporadas que eu fiz, mas não foram fáceis. Converso com o Boninho bastante, com os diretores, queria até conversar mais. Procuro não encher o saco do Tadeu. Mandei uma mensagem no começo e uma no final. Eu converso com ele, sou muito próximo da equipe, mas não fico enchendo o saco, gostaria de encher mais até.