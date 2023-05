Yellen volta a alertar sobre impacto de calote dos EUA, horas antes de reunião sobre teto

16/05/2023 | 12:41



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, voltou a alertar sobre as desastrosas consequências de um possível calote pelo governo americano em sua dívida. Em discurso preparado para evento nesta terça-feira, 16, do Independent Community Bankers of America (ICBA, pela sigla em inglês), Yellen disse que um eventual calote poderá levar a uma "quebra" dos mercados financeiros e "pânico mundial".

Ainda segundo Yellen, um calote deflagraria uma "tempestade econômica e financeira" sem precedentes" e "o choque de renda resultante" poderá levar os EUA a uma recessão.

Yellen disse ainda que é impossível prever com exatidão quando o Tesouro norte-americano não conseguirá mais pagar suas contas, mas ressaltou que essa é uma possibilidade a partir de 1 de junho.

Ela prometeu também atualizar o Congresso sobre a situação das contas públicas na próxima semana.

Os alertas de Yellen foram feitos horas antes de o presidente dos EUA, Joe Biden, retomar negociações sobre o teto da dívida federal com líderes congressistas.